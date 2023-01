Société d’Aménagement Foncier et de Rénovation Urbaine (SAFRU SA)

Le gouvernement du Sénégal, dans le cadre de la mise en œuvre des activités préparatoires du Projet, l’Etat du Sénégal a sollicité, auprès de L’Association internationale de développement (IDA), une Avance de Préparation du Projet (PPA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant :





ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA CONDUITE DE L’OPERATION D’AMENAGEMENT URBAIN DE LA ZONE PRIORITAIRE DU POLE DE DAGA KHOLPA





Les services de consultant (« Services ») comprennent :





1. Appuyer la conduite des opérations à partir de la phase de sélection des entreprises et jusqu’à la fin du projet d’aménagement :

• Coordination technique et suivi des activités en appui au Directeur de projet, notamment réunions périodiques de suivi avec les prestataires et réunions périodiques avec les autres acteurs, mobilisation des acteurs en temps opportun

• Mise en place et gestion d’outil de suivi de projet et reporting périodique (mensuel)

• Information sur les risques et autres événements majeurs à la Direction de la SAFRU : préparation de notes d’information

• Revue des rapports des entreprises de suivi (maitres d’œuvre travaux) et des rapports des entreprises de contrôle, et contrôle des visas des travaux et des modifications aux DAO

• Suivi des actes administratifs : autorisation des concessionnaires, autorisation du ministère de l’Environnement, passation des marchés, autorisation d’urbanisme, etc.





2. Appuyer la conduite du projet d’ensemble :

• Appuyer l’équipe de projet dans le pilotage, la consolidation et le monitoring du bilan d’opération, notamment sur la partie dépenses, le suivi juridique et administratif et dans la gestion du calendrier de la mise en œuvre de l’opération (tableaux de bord)





• Conseiller l’équipe projet en anticipant les risques et en proposant des ajustements ou des optimisations pour y remédier, aussi bien sur le volet opérationnel que dans l’organisation du pilotage





• Mettre en place des outils communs à l’ensemble des parties prenantes de l’opération, afin de piloter, de rythmer et de fournir des informations aux parties prenantes du projet (reporting et communication)





• Appuyer l’équipe projet pour faire vivre la coopération entre les équipes de maîtrise d’ouvrage, qu’elles soient internes ou externes (conduites des études stratégiques et techniques, conduites des opérations d’aménagement et de construction)





• Renforcer l’équipe en compétences, outils, méthodes pour le pilotage de projets d’aménagement complexes.





• Le prestataire retenu devra détacher une équipe permanente au sein de la SAFRU durant toute la durée de la mission. L’équipe agira sous la coordination d’un chef de mission et sera placée sous la direction du Directeur de projet de la SAFRU SA. Elle travaillera en bonne collaboration avec les différents services de la SAFRU SA (Direction technique, Direction Promotion territoriale et commercialisation, Cellule suivi évaluation ...). Ce dispositif permettra de renforcer la communication et la coordination entre le prestataire et la SAFRU SA, mais également de faciliter le transfert de compétences.









La Société d’Aménagement Foncier et de Rénovation Urbaine (SAFRU) invite les firmes de consultants (« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services.





Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :





• Expériences significatives en gestion de projet, notamment financière, et en planification dans le cadre d'une AMO en opération d’aménagement.





• Compétences en management et ordonnancement de projets complexes et partenariaux (OPC urbain)





• Compétences juridiques et administratives en urbanisme, logement et aménagement,





• Compétences en procédure de montage d'opérations immobilières et gestion foncière seraient également appréciées.

Le Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC) telle que décrite dans le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projet d’investissement de juillet 2016 révisions 2017, août 2018 et novembre 2020.







Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en envoyant un courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected] / mandiaye.ndiaye @safru.sn et sur le site internet de la SAFRU S.A. www.safru.sn .

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.





Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes de 9h 30 mn à 16 heures.





Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en personne, par courrier, par facsimile ou par courrier électronique au plus tard le 31 janvier 2023.









Secrétariat Général de la Société d’Aménagement Foncier et de Rénovation Urbaine

(SAFRU SA)

A3/B3/C1 Rue FN11 x Rue FN8 FANN Résidence

Tél: 33 821 42 24