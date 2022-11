Association de malfaiteurs, trafic de chanvre indien : Deux militaires condamnés à 10 ans ferme

Le caporal-chef Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye et le soldat de 1re classe Makyou Diakhaté, arrêtés en possession de 47 kilos de chanvre indien en 2021, ont été jugés par la chambre criminelle de Mbour. Ils ont pris chacun 10 ans de réclusion criminelle et d'une amende de 5 millions francs. Leur coaccusé, Gorgui Ba, a été acquitté.





Les éléments de la gendarmerie de Nianing avaient reçu l'information d’un vaste trafic de chanvre indien entre Mbodiène et Dakar. Le 18 mai 2022, ils arrêtent une voiture de marque Peugeot 406 pour un contrôle de routine. C'est ainsi que les deux militaires sont tombés.





Cheikh Ahmeth Tidiane Ndiaye 31 ans, marié et père de deux enfants et son ami Makyou Diakhaté 30 ans, marié et père de deux enfants, sont revenus sur les faits qui ont abouti à leur arrestation.





"Je suis rentré à Saint-Louis le dimanche et le lundi, j'ai constaté que j'avais laissé les médicaments de ma femme qui était malade dans la voiture. À ma descente de service à 18 h, je voulais retourner sur Dakar, afin d'apporter les médicaments à ma femme. Mon ami Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye, à qui appartient la voiture, a proposé de m'accompagner. Nous n'avions pas assez de carburant ; Cheikh Ahmed Tidiane m'a dit qu'il prendrait des clients en route. Malheureusement, nous n'en avions pas eu", explique Makyou Diakhaté.





Il continue : "Je me suis alors souvenu que Diack, un grand à moi qui m'avait croisé le dimanche matin à Dakar, m'avait proposé de lui récupérer un colis à Mbodiène. Je l'ai ainsi appelé. Il m'a envoyé 30 000 F pour le carburant. C'est ainsi que nous sommes allés à Mbodiène pour récupérer le colis. Au retour, nous avons été arrêtés par des éléments de la gendarmerie pour une vérification de routine."





Son acolyte Cheikh Ahmeth Tidiane Ndiaye a corroboré ses dires, tout en précisant que le colis leur a été remis par un certain Gorgui Ba dit ‘’Coly Ba’’. Ce dernier sera aussi arrêté, un mois après.





Les deux militaires assurent qu'en sept ans de service, ils n'ont jamais eu maille à partir avec la justice.





Par contre, Gorgui Ba dit ‘’Coly Ba’’, 34 ans, marié à deux épouses et pères de trois enfants, a tout bonnement nié être la personne qui a remis aux deux militaires les paquets de chanvre indien.





"Je ne sais pas les raisons qui ont abouti à mon arrestation. Je ne connais pas ces deux personnes et je ne leur ai jamais remis de colis. Je m'appelle Gorgui Ba et non Coly Ba", s'est-il défendu.





Mais pour le procureur, "les dénégations de Coly Ba ne peuvent pas le sortir d'affaire. Coly Ba fait l'objet de deux autres mandats d'arrêt. Son frère a assuré que Gorgui portait le surnom de ‘Coly Ba’. Gorgui Ba demeure le centre ; il est notoirement connu. C'est un véritable réseau qui étend ses tentacules de Mbodiène à Dakar. Leur statut de militaire leur faisait croire qu'ils pouvaient transporter de la drogue sans anicroche. Ils tentent d'ignorer ce qu'il y avait dans les colis. Autant de drogue ne pouvait pas passer inaperçue pour ces militaires. Ils savaient bien ce qu'ils transportaient", a affirmé le procureur Djité.





Ainsi, pour lui, la culpabilité du trio est manifeste, que les deux militaires ne font pas honneur à leur corporation et que leur statut de militaire doit être vu comme une situation aggravante. Il a requis 20 ans de réclusion criminelle.





Pour Maitres Sène et Fadel Fall, avocats de Gorgui Ba, il n'y a pas d'éléments pour entrer en voie de condamnation contre leur client. Et que rien ne démontre que Gorgui est mêlé dans cette affaire.





Maitre Clédor Ciré Ly déplore que rien n’ait été fait pour rechercher et retrouver Diack, propriétaire du colis.