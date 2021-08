[Vidéo] Attaque à main armée à la frontière malienne

L’insécurité serait-elle grandissante sur la frontière entre le Sénégal et le Mali ? Dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 août 2021, des chauffeurs de camions ont fait l’objet d’une attaque à main armée sur le territoire malien, entre Diboli et Kayes, près de la frontière avec le Sénégal.



Plusieurs voitures (des camions-citernes, des bus, ou encore des camions gros porteurs), toutes en provenance du Sénégal et en partance pour le Mali, ont été la cible de balles réelles selon les témoins. Un des bus de transport en commun a ainsi fait une sortie de route pour finir sa course dans un cours d’eau, tandis qu’un camion-citerne transportant du carburant a reçu un projectile sur la vitre passager.



Dans une vidéo amateure filmée par un des chauffeurs témoins de la scène, des balles ont visées certaines voitures dont les occupants ont disparu dans la nature, sans donner de nouvelles tandis que les assaillants, pour l’heure non identifiés, ont également disparu.



Selon des sources interrogées par Emedia, l’attaque a bel et bien eu lieu dans la nuit du mercredi au jeudi, en territoire malien, et une enquête est ouverte par les autorités compétentes.