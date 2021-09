Attaque à main armée au dispensaire des sœurs de Gandigal : Le gardien en soins intensifs

Une bande composée d'une dizaine d'hommes armés de machettes, de gourdins et d'armes à feu a attaqué le dispensaire catholique de Gandigal.



Les faits se sont déroulés dans la nuit du 23 août dernier vers 3 h du matin.



Le gardien a opposé une farouche résistance aux malfrats. Malheureusement, il ne sera pas capable de repousser la bande qui l'a roué de coups de gourdins et de machettes.



Il s'est retrouvé avec les deux bras fracturés et le crâne entaillé. Il est actuellement en soins intensifs à l'hôpital de Thiès.



"C'est un acte crapuleux, inhumain. Les sœurs ont dû leur salut que par leur cris de détresse pour ameuter le voisinage. Elles ont allumé toutes les lumières et elles ont crié de toute leurs forces. N'eût été cela, en ce moment, on ne sait pas ce qui serait advenu", confie une source.



L'insécurité qui prévaut ces temps-ci dans le département de Mbour s'amplifie de jour en jours, au grand désarroi de la population.