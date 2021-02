Attaques infondées contre le Maer Moussa Baldé : ces notes d’organismes internationaux qui démentent un faux huilier en quête d’existence

Attaque contre Moussa Balde, Maer





Dans le courant de ces derniers jours, des adeptes de l’affabulation, se sont livrés à un exercice de diabolisation des belles réalisations du ministre de l'Agriculture et de l’équipement rural (Maer) Moussa Baldé depuis sont arrivée à la tête de ce ministère.





Malheureusement, quand on ne maîtrise pas un sujet aussi important et sérieux que la question portant sur l’agriculture, ce qui frappe à l’œil nu, c’est la déficience et le caractère suranné des thèses avancées qui se font remarquer même à l’œil nu.





Ce hâbleur Alpha Diallo qui s’arroge lamentablement du titre d’huilier établi à Touba, cherchant à nuire à l’image du ministre Moussa Baldé, est malencontreusement tombé dans son propre jeu de gamin en quête de pâte de fruit et de reconnaissance dans ce domaine qui mérite mieux.





En réalité, selon le sieur Alpha Diallo qui ressemble plus à un chansonnier qu’un huilier, le Ministre Moussa Baldé a livré de faux chiffres pour le compte de la précédente campagne agricole et celle en cours. Nous l’invitons à consulter les documents de la Fao, du Conacils et du PAM. Il y trouvera le compte de sa propre effronterie.





Jamais une campagne agricole, sous la houlette du président Macky Sall et surtout avec le Maer Moussa Baldé, n’avait eu un avis aussi favorable aux yeux des partenaires; et des agriculteurs.





C’est avec le ministre Moussa Baldé qu’une taxe est fixée sur chaque Kg devant sortir du Sénégal pour l’exportation, ce qui fait désormais gagner au Sénégal des dizaines de milliards chaque année, contrairement aux années passées.





Il reproche aussi au ministre de préférer les Chinois aux Sénégalais, voilà un mensonge lamentable. Le ministre a suspendu plus d’un mois les exportations vers ce pays pourtant partenaire pour donner de la place aux acteurs nationaux de ce secteur si porteur.





Pour le compte de ce pyromane qui veut se faire distinguer, le président Macky Sall ne saurait saluer les efforts d’un ministre en Conseil des ministres, devant ses pairs pour la simple beauté de ses yeux.





À ce simple effet, il nous est donc loisible, de rappeler les quelques données sur la belle campagne de commercialisation après 73 jours :





Après 73 jours de campagne, le volume total collecté est de 374 891 tonnes réparties comme suit.





Pour les semences, 97 381 tonnes (dont 78 870 tonnes de semences à certifier et 18 511 tonnes de semences écrémées) contre 66 405 tonnes à la même date l’année dernière ;





Pour l’huilerie, 90 804 tonnes (SONACOS 64 886 tonnes, COPEOL 18571 tonnes, WAO 3 634 tonnes, SSII 3 713 tonnes) ; en comparaison, l’année dernière, 18 164 tonnes d’arachide destinées à l’huilerie ont été collectées à la même date.





Pour les exportations, 114 673 tonnes de graines décortiquées ont été certifiées par la DPV au niveau du Port de Dakar ; ce qui correspond à 186 706 tonnes de graines d’arachide en coques.





En conclusion, nous disons à gascon Alpha Diallo, de venir nous voir au Fouladou, chez le ministre Moussa Baldé, s’il a le culot, on lui vendra encore des arachides, mais qu’il s’arrange de les acheter au prix imposé aux Chinois, c'est-à-dire près de 300 f cfa le kilo.