Lutte contre les violences faites aux femmes

« Tous unis ! L’Activisme pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles ». Durant 16 Jours d’activisme et de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles, ce slogan va rythmer la campagne des institutions, des organisations du monde entier qui luttent pour la prévention, l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles.





En effet, le Sénégal reste confronté aux violences basées sur le genre qui constituent des défis majeurs du monde contemporain.





"Au Sénégal, 27% des femmes de 15-49 ans ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans. Dans 55% des cas, le mari ou le partenaire est l'auteur de ces actes. De plus, la violence basée sur le genre (Vbg) est la violation la plus répandue des droits humains, mais elle reste la moins visible. 68% des femmes de 15-49 ans victimes de violences n'en ont jamais parlé avec quelqu'un, ni cherché de l'aide", a assuré Zakharia Sambakhé, directeur Pays ActionAid.





Au cours d’une rencontre de haut niveau de 3 jours qui rassemble les acteurs, le directeur de ActionAid a soutenu que le constat est que les cas de violences basés sur le Genre, qui sont portés à la connaissance des autorités ne reflètent pas la réalité à cause de la stigmatisation et le tabou qui entourent la violence sexuelle, ce qui empêche les victimes de dénoncer les faits.





Concernant les Vbg, l'excision occupe une très grande place. Même si depuis plus de 20 ans, le Sénégal dispose d'une loi interdisant les mutilations génitales féminines, plus d'une fillette sur 10 subit encore cette violence.





"Près du tiers des femmes sont excisées au Sénégal. Et dans certaines régions du sud, elles le sont quasiment toutes. Dans le milieu rural, les parents continuent cette pratique en cachette et les associations peinent à changer les mentalités. Si l'on peut se réjouir de voir la pratique reculer, il est cependant inquiétant de noter la stabilité du taux de pratique de l'excision au Sénégal, taux national qui stagne autour de 25% depuis presque une décennie, 34% dans le milieu rural, 22 % dans le milieu urbain)", dénonce M. Sambakhé.





Il reconnait que l'abandon de l'excision ne sera pas chose aisée parce qu'elle comporte des questions identitaires, culturelles voire métaphysiques.





"Il est difficile de résoudre cette problématique par des analyses et des approches cartésiennes", a-t-il indiqué.