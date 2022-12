Audiovisuel : Lancement d’un programme de formation destiné à plus de 500 bénéficiaires

Formation en audiovisuel , Canal+International

Canal+ International, à travers son programme de formation Canal+ University, l'association Convergence et l'Agence française de développement (AFD) ont procédé au lancement d’un programme de formation professionnelle dans le secteur de l’audiovisuel. Le but est de former plus de 500 bénéficiaires.





Cet accord de partenariat tripartite est, selon Mihoub Mezouaghi, Directeur de l’Agence française de développement au Sénégal, un projet qui incarne une alliance originale entre un opérateur audiovisuel, une organisation panafricaine et l’AFD qui est le partenaire financier.





«L’enjeu est de pouvoir mettre en place un programme afin de former les jeunes professionnels», a fait savoir ce dernier. L’objectif est de pouvoir former plus de 500 bénéficiaires de plus d’une vingtaine de pays autour des métiers liés à l’audiovisuel.





«C’est une industrie en pleine émergence et cela passe par la professionnalisation», affirme Mihoub Mezouaghi. Ce programme contribue dans ce sens en vue «d’accroitre l’écosystème».





«Nous comptons former les bénéficiaires sur l’aspect juridique. Au-delà du montage et du tournage, il y a d’autres paramètres qui entrent en jeu», explique Jean Roke Patoudem. Le vice-président de l’association Convergence, partenaire du programme, est revenu sur l’importance de réguler l’aspect juridique, afin d’éviter les conflits entre les acteurs du secteur.





«Notre rôle est d’expliquer aux gens certaines notions concernant la protection des droits d’auteur», renseigne-t-il. Il juge primordial de protéger et de défendre tout ce qui est diffusé, d’où le rôle de Convergence en tant que support technique et juridique.





«Nous soutenons les acteurs pour qu’ils soient opérationnels sous tous les plans à travers la formation», a assuré Jean Roke Patoudem.