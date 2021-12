Augmentation du prix du pain : Les précisions de Momar Ndao Ascosen

Les précisions de Momar Ndao Ascosen

Le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta a procédé à une augmentation du prix du pain, sous le consensus des professionnels de la boulangerie qui se disent satisfaits. Désormais, la baguette passe de 150 à 175 francs CFA. Mais cette décision n’est pas du goût des consommateurs sénégalais qui davantage se plaignent.





Interpellé sur cette question qui préoccupe les consommateurs, Momar Ndao, président de l’Association des Consommateurs du Sénégal (ASCOSEN) apporte des précisions.





«Actuellement, il est vrai que cette augmentation du prix du pain n’est pas du goût des consommateurs. Mais il faut signaler que c’est l’augmentation de la farine qui a engendré la hausse du prix du pain. D’ailleurs depuis plusieurs années, les boulangers ont voulu toujours augmenter le prix du pain, mais c’est l’Etat qui avait refusé cette augmentation ", a-t-il affirmé.





En effet, le président Ascosen se dit prêt à accompagner les consommateurs dans le contrôle de l’augmentation du poids de la baguette qui est censé être respecté par les boulangers.





« L’accompagnement que nous avons prévu auprès des consommateurs est le respect du poids de la baguette. Le prix du pain est déterminé par rapport à un poids. Donc ce poids doit strictement être respecté par les boulangers», lance-t-il.





Par ailleurs, le défenseur des consommateurs sénégalais épargne toute idée de manipulation de l’Etat dans cette augmentation du prix constaté sur le pain.





« Ceux qui disent que cette augmentation est manipulée par Macky Sall et son gouvernement ne comprennent rien. Actuellement, on est dans une période préélectorale et dans ce contexte, augmenter les prix ne profiterait pas à l'État. C’est contraire même aux intérêts de la majorité qu'il y ait une augmentation de prix en ce moment" commente-t-il.