Augmentation seins et fesses : Imam Kanté accuse la technologie et la publicité mensongère

Imam Kante sur l

Suite à l’arrestation d’Alexia Kanté, qui s’adonnait à la chirurgie esthétique pour augmenter les fesses et les seins des femmes, Imam Kanté a tenu à donner son avis sur le sujet.





Dans une publication faite sur Facebook, il écrit : “Les femmes sont toujours en train de chercher à augmenter quelque chose. Les hommes aussi ont des choses qu'ils veulent augmenter ! Merci de demander aux médecins et tradipraticiens, pas à moi.”









Une tendance qui s’explique, selon lui, par “la technologie et la publicité mensongère aidant, de surcroît relayée dans les réseaux sociaux, on nous soumet et on se laisse soumettre, consciemment ou non, à une sorte de tyrannie du corps parfait et du plaisir sans limite. Nous sommes de plain-pied dans le mimétisme, la convoitise, l'insatisfaction systématique, tout en criant partout et tout le temps : liberté ! Alors que, peut-être, c'est juste les objets et formes de servitude qui ont changé, rien de plus”.









Pour le religieux, “le dieu Passion s'est imposé à nos esprits et cœurs, les faux prophètes et autres imposteurs qu'il nous envoie se la coulent douce et le nombre de ses disciples ne cesse d'augmenter”.