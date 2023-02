Autonomisation des femmes à Sédhiou : Fatou Diané Gueye annonce des financements de 519 382 420 Fcfa

Dans le cadre d’un forum socio-économique, la ministre de la Femme, Fatou Diané Gueye, a rencontré les leaders et les membres des organisations féminines des communes des départements de Sédhiou, Boukiling et Goudomp. Elle est revenue sur les réalisations effectuées dans la région pour assurer l’autonomisation et annoncé de nouveaux financements, dans un discours que Seneweb publie en intégralité.











"J’éprouve un réel plaisir de vous retrouver, ici, à la place de l’indépendance, au forum socio-économique du mouvement associatif féminin, des organisations de femmes et de jeunes filles.





Madame la Présidente du Conseil départemental, Monsieur le Maire, merci pour cet accueil chaleureux.





Je suis fière de cette belle mobilisation qui traduit, au-delà de ma modeste personne, votre adhésion à la politique nationale de protection des droits de la femme et de l’enfant définie par son Excellence, Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal.





J’adresse, ce faisant, mes sincères remerciements à toutes les responsables d’organisations féminines de la région de Sédhiou.





Mesdames, Messieurs ;





Mes chères sœurs ;





Il me plait de rappeler, que mon département compte s’appuyer sur toutes les organisations de femmes, sans exclusive, pour traduire en acte concret la vision de Son Excellence Monsieur Macky SALL Président de la République.





Je saisis, encore, cette occasion pour exprimer ma satisfaction et celle des femmes pour les réalisations conséquentes de Monsieur le Président dans la région de Sédhiou.





Parmi ces réalisations, je peux notamment citer, au titre de mon département :





la construction de trois (03) postes de santé à Kandion-mangana, Nguidir, et Yarang Balante ;

la construction de quatre (04) centres d’éveil communautaire à Sédhiou, Bounkiling, Bambali et Yarang Balante ;

la construction de trois (03) maisons de la femme respectivement à Sédhiou, Bounkiling et Goudomp ;

la construction de six (06) écoles élémentaires à Goudomp, Yarang Balang, Bambali, Goudomp,





Toujours dans le cadre du PADESS, mon département a alloué à la région de Sédhiou 419 382 420 Fcfa dont 244 101 100 Fcfa sous forme de bourses économiques et 175 281 320 Fcfa sous forme de financements de projets.





A cela s’ajoutent les financements mobilisés par le Fonds national de crédit femme et le fonds national de promotion de l’entreprenariat féminin pour un montant global de 100 millions au profit de 1000 bénéficiaires.





En somme, le Ministère en charge de la Femme va injecter dans la région 519 382 420 Fcfa.