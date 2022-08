Axe Dahra-Linguère : Une camionnette se renverse et fait 1 mort et 8 blessés dont 4 graves

Un accident sur l'axe Dahra-Linguère fait 1 mort et des blessés

Un accident d’une rare violence s’est produit ce lundi vers cinq heures du matin sur la route Linguère-Dahra à hauteur du village de Nguith distant d’un kilomètre de Linguère. Une camionnette de marque Mercedes immatriculée DL2603B conduite par le sieur Ousmane Ba qui assure la desserte Dahra-Barkedji a fait un dérapage suivi de renversement. Le bilan fait état d’un mort et huit blesses dont quatre graves. La personne décédée s’appelle Mamadou Ba il est âgé de 16 ans et se trouve être le fils du propriétaire du véhicule, un certain Yoro Ba établi à Dahra. Sa dépouille ainsi que les blessés ont été acheminés à l’hôpital Magatte Lo par les sapeurs-pompiers de Linguère.