Axe Linguère-Matam : Un pompier tué dans un accident, un autre et le directeur de la MAC de Matam blessés

La série d’accidents mortels se poursuit sur la route Linguère-Matam. En effet, après celui d’hier survenu à hauteur du croisement de Nakara qui a fait deux morts et 13 blesses graves, un autre choc a eu lieu ce samedi 13 mars vers 09 heures à hauteur du village de Dokhoba distant de 15 km de Linguère.Un véhicule particulier de marque Renault Mégane immatriculé DK7617-AX en provenance de Matam pour Dakar a fait plusieurs tonneaux après un dérapage suivi de renversement à la suite de l’éclatement de l’un des pneus arrière. Le bilan est chiffré à un mort et deux blessés graves.La personne décédée est un sapeur-pompier de première classe du nom d’ Amadou Sow. Son collègue Dame Sarr et le directeur de la MAC de Matam Aliou Diouf sont gravement blessés.Le corps sans vie d’Amadou Sow a été déposé à la morgue de l’hôpital Magatte Lo par les sapeurs-pompiers de Linguère et les blessés admis au service d’urgence dudit centre hospitalier. La gendarmerie a ouvert une enquête.