Bagarre à la prison de Mbacké : L'identité des 8 mutins connue

Seneweb détient de nouvelles informations sur l'affaire de la mutinerie au niveau de la prison de Mbacké !





En effet, les huit mutins placés sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction de Diourbel seront jugés demain jeudi au niveau du tribunal de grande instance de cette localité.





D'après nos sources proches du dossier, il s'agit de Pathé Thiam, condamné à 2 ans de prison ferme par le tribunal de Thiès pour association de malfaiteurs et vol en réunion ; Khadim Lô, condamné à 2 ans ferme par le tribunal de Pikine-Guédiawaye pour complicité de vol dans un moyen de transport ; Mame Cheikh Wade, condamné à 5 ans de prison ferme par le tribunal de Pikine-Guédiawaye pour association de malfaiteurs et vol en réunion ; René Nangué, condamné à 2 ans de prison ferme par le tribunal de Pikine-Guédiawaye pour offre ou cession de chanvre indien ; Cheikh Fall Diatta, condamné à 2 ans ferme par le tribunal de Pikine-Guédiawaye pour offre ou cession de chanvre indien ; Abdourahmane Diop, condamné à 2 ans de prison ferme par le tribunal de Pikine-Guédiawaye pour offre ou cession de chanvre indien ; Amadou Djiba, condamné à 2 ans de prison ferme par le tribunal de Pikine-Guédiawaye pour vol dans un moyen de transport ; et le huitième mutin, Pape Ndiaye, qui a été condamné à 2 ans de prison ferme par le tribunal de Pikine-Guédiawaye pour offre ou cession de chanvre indien.





En effet, ces huit détenus qui ont été transférés à la Mac de Mbacké, avaient refusé, le lundi 4 octobre dernier, de prendre leur petit-déjeuner, d'après des confidences faites à Seneweb.





Ainsi, ils voulaient être isolés dans un dortoir ou transférés dans une autre prison. Mais le directeur de la prison avait compris que ces derniers étaient en train de planifier un plan pour s'évader. Alors, le maître des lieux a refusé de mettre une chambre à la disposition de ces prisonniers.





Finalement, les susnommés se sont révoltés le jeudi dernier vers 17 h 45, avant d'attaquer la garde pénitentiaire. La bataille rangée qui s’ensuivit a occasionné des blessés dans les deux camps dont six matons.





Suite à cet incident, les huit instigateurs de cette bagarre ont été extraits et conduits au commissariat urbain de Mbacké.





Visés pour association de malfaiteurs, tentative d'évasion, outrage à agent, violence et voie de fait, rébellion et injures publiques, entre autres, ces mutins ont été déférés, vendredi dernier, au tribunal de grande instance de Diourbel.





Après un retour de parquet, ils ont été placés sous mandat de dépôt depuis lundi dernier. Ils seront jugés en flagrant délit demain jeudi.