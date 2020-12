Baisse du coût de l'électricité : Le secrétaire général du ministre du pétrole et de l'énergie avance une date

Le first-gaz permettra la baisse du coût de l'électricité en 2023, a fait savoir le secrétaire général du ministre du Pétrole et de l'énergie, Adama Diallo.Selon lui, l'économie du Sénégal va tourner et va changer de visage grâce à l'exploitation des ressources gazières. Avec le Fonds d'Appui au développement du contenu local, les étudiants vont être capacités pour qu'ils rentrent dans les métiers du pétrole et du gaz. Mieux, le privé va être soutenu et des emplois vont être créés pour les jeunes et les femmes."Le Sénégal n'est pas un pays pétrolier mais un pays gazier. Lorsqu'on a compris qu'on avait plus de gaz que de pétrole on a élaboré une importante stratégie que l'on appelle 'gaz to power'. On va utiliser notre gaz pour produire de l'électricité. On aura de l'électricité bon marché et de bonne qualité. Cela va favoriser l'industrialisation du pays", a expliqué Adama Diallo.C'était au cours d'une cérémonie de dotation de fournitures, de matériels pédagogiques et d'hygiènes. Le ministre Aissatou Sophie Gladyma a débloqué une importante somme pour appuyer les établissements scolaires de Joal-Fadiouth. Elle était représentée par son Sg.