Baisse du loyer : La loi entre en vigueur…

La loi sur la baisse du loyer va entrer en vigueur

La baisse des prix du loyer, prévue initialement à partir du mois courant, va entrer en vigueur en février prochain. Une façon de permettre au gouvernement de bien la préparer et de s’assurer qu’elle pourra être effectivement appliquée à la date fixée.





L’annonce a été faite par le ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises Abdou Karim Fofana.





«La procédure continue et nous avions prévu de la faire passer avant la fin de l’année. Cependant, nous nous sommes donné le temps d’améliorer le processus, afin d'éviter d’avoir une mesure qui ne soit pas applicable», a expliqué le ministre.