Baisse du Loyer : « Que le décret soit publié ou pas, la loi doit être appliquée »

Les acteurs concernés par le loyer se sont réunis et sont tombés d’accord sur les nouveaux prix. Ce n’est pas une loi qui est tombée du ciel ou précipitée, les réflexions et les calculs nécessaires ont été faits selon Momar Ndao, président de la commission de régulation du loyer. Pour Momar Ndao, il est inadmissible de dire qu’on attend le décret pour appliquer la loi qui est déjà votée.



« Ceux qui roulent en sens interdit enfreignent la loi et ne demandent pas le décret ou la loi qui l’interdit au policier qui les retient dans la rue. Il doit en être de même pour cette loi portant baisse du loyer » a argumenté Momar Ndao.



Sur les bailleurs qui profitent de la hausse pour expulser leurs locataires, il précise qu’il est impossible d’expulser quelqu’un sans préavis.