Baisse du loyer : rendez-vous mercredi prochain

L’assurance est du ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana, repris par Le Soleil : «La baisse (des prix du loyer) est prévue pour le 1er mars».



Selon lui, l’heure est aux ultimes réglages avant que les locataires puissent bénéficier de cette mesure adoptée à l’issue des concertations sur la vie chère. «Nous sommes en train de travailler sur la campagne de communication, mais aussi sur la mise en place de la Commission nationale de régulation des loyers», a précisé le ministre hier, jeudi, en marge du lancement de la 8e édition du Salon de la construction et de la finition.



Cette commission, signale-t-il, va «permettre à l’État d’avoir un outil de proximité qui aidera tous les bailleurs ou locataires à avoir un lieu de règlement de leurs différends».

Abdou Karim Fofana martèle : «Nous sommes très avancés sur le processus et mercredi prochain, ce sera le 1er mars, date de la mise en application de cette décision présidentielle.»