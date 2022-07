Bakel étrenne un centre principal d'incendie de secours des sapeurs-pompiers

Le ministre de l’Intérieur, M. Antoine Félix Abdoulaye Diome a, en compagnie du Général de Brigade Mor Seck, Commandant de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP), procédé ce weekend à l’inauguration du centre principal d'incendie de secours de Bakel construit par le Programme d'Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA).





L’événement qui s’est déroulé en présence du préfet du département de Bakel, de Mme la secrétaire générale du ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et Territoriale, du président du Conseil départemental et d’autres autorités, a permis au maire de la commune, de rendre un vibrant hommage au Chef de l’Etat.





Ibrahima Baba Sall, l’édile de la ville qui a relevé la satisfaction des populations devant la mise à disposition d’une telle infrastructure, a, à cet effet, déclaré que « l’installation d’un centre principal d'incendie de secours au niveau de Bakel, traduit l’expression politique du président Macky Sall de répondre à l’impérieuse nécessité d’assurer la prise en charge effective et immédiate des préoccupations légitimes des populations des parties névralgiques du territoire national ».





De l’avis du ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, « le centre principal qui milite en faveur du renforcement de la sécurité civile et de la lutte contre les incendies et autres catastrophes, favorisera l’accroissement de la présence des sapeurs-pompiers dans ce vaste territoire non moins stratégique du pays ». Assurant qu’en plus de la construction des infrastructures, « il s’agit également de mettre le personnel qui sert les populations dans les meilleures conditions de vie et de travail ».