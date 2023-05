Bambey : gros scandale à l’université Alioune Diop

Une rocambolesque affaire de tentative de fraude aux examens secoue l’Université Alioune Diop de Bambey plus précisément à l’Unité de formation et de recherche (Ufr) Économie, Management et Ingénierie juridique. D’après Libération, A. Kane, un agent de l’administration filait les épreuves à l’étudiante F. Ndiaye.





Fou amoureux de cette dernière, l’agent incriminé aurait agi de la sorte pour lui prouver son amour après que celle-ci l’a rejeté, souligne le journal.





Sauf qu’au lieu de garder les épreuves pour elle, F. Ndiaye les a partagé avec ses camarades. Convoquée par le recteur, l’étudiante n’a pas hésité à balancer A. Kane, qui a avoué.