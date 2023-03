Bambilor : La CGIS.SA et la CDC vont procéder à la livraison de parcelles immobilières

La Compagnie Générale Immobilière du Sahel (CGIS. SA) et la Caisse des dépôts et Consignations (CDC) ont le plaisir d’informer tous leurs clients réservataires et partenaires qu’il sera procédé à la livraison des parcelles viabilisées de l’assiette foncière de Bambilor, objet, des titres fonciers n° 5.447/R et n°4.861/R.





Cette cérémonie se déroulera le 11 mars 2023, à partir de 10 heures précises, au cours d’une « journée portes ouvertes » à Bambilor. Tous les acquéreurs et toutes les personnes intéressées y sont cordialement invités.