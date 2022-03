Bande des filaos de Malika : Deux couples d’homos surpris en pleins ébats sexuels

Deux couples d’homosexuels présumés ont été surpris en pleins ébats sexuels à la bande des filaos de Malika, rapporte Les Échos.



Le premier couple a été interpellé durant la journée du dimanche dernier, vers 11h.



Tandis que le second couple constitué d’un commerçant et d’un étudiant en 1ère année de formation, a été surpris dans la même journée, aux environs de 18h.



Chérif. S, 30 ans, commerçant célibataire et père d’un enfant, et l’étudiant A. Watt, 26 ans, assument leur statut d’homo.



Chérif indique avoir l’habitude de se rendre sous les filaos pour décompresser avec d’autres hommes.



Son partenaire étudiant déclare avoir intégré le milieu, il y a quelques mois de cela, par le truchement d’un ami.



Ils sont tous membres d’un même réseau d’homos et se donnent souvent rendez-vous sous les filaos pour se livrer à leur jeu favori.



L’autre couple qui était en pleins ébats sexuels dans les bois, a été surpris par les policiers.



Pris en flagrant délit, les deux amants paniquent, se relâchent en vitesse et prennent la poudre d’escampette.



L’un se faufile entre les filaos et réussit à planter les agents de police.



Le second nommé Malick Mb, 31 ans et enseignant dans une école privée, a été cueilli à froid, puis conduit au commissariat.



Pressé de question, l’enseignant avoue appartenir à une bande d’homosexuels avec qui il a l’habitude de se retrouver sous les filaos pour entretenir des rapports sexuels.



Il a été pris en possession d’un préservatif masculin, un gel lubrifiant et un paquet de mouchoirs.