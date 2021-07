Bentaleb Sow: «Ils nous cachent Guy Marius Sagna et Cie!»

Le chargé du recrutement et déploiement du Frapp, Bentaleb Sow alerte. «Depuis leurs arrestations, ils nous cachent où sont Guy et Cie! Après avoir fait le tour des commissariats, nous venons juste d'être informés (22h15) qu'ils sont au camp Abdou Diassé », a-t-il dans une note reçue. Ce, suite au communiqué du Secrétariat exécutif national (Sen) du Frapp pour exiger la libération immédiate de leur camarade et de 5 autres membres des familles de détenus qui voulaient déposer une lettre au ministère de la Justice, ce vendredi 16 juillet.







«Attention !! Ils étaient bien portant au moment de leurs arrestations. Donc non seulement ils privent de la pire des manières la liberté à ces citoyens honnêtes, en plus ils font de la provocation en nous cachant où ils sont sans oublier de les emmener au camp Abdou Diassé où les conditions sont exécrables. Nous vous prenons l’opinion publique à témoin», prévient Bentaleb Sow.