Besup Setal : La 4ème édition lancée à Kaolack

Besup Setal à Kaolack

Après Saint-Louis, Dakar et Sédhiou, la ville de Kaolack a accueilli la 4ème édition du ‘’ Besup Setal ‘’ ce samedi. Le ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, en compagnie des autorités municipales a mené les opérations au quartier Darou Salam au Sud-Est de la commune.

Abdoulaye Seydou Sow accompagné du nouveau maire de Kaolack et des autorités locales, a relancé à Kaolack les activités du "Besup Setal dans la capitale régionale. Ce programme gouvernemental de lutte contre l’insalubrité dénommé "Besup Setal" (journée d’assainissement), est une initiative du chef de l''Etat interrompu par la Covid et relancée à Kaolack, a fait savoir le chef du département de l’hygiène publique. Selon le ministre de l'urbanisme, la région de Kaolack a en particularité des problèmes en la matière. « Essentiellement c'est la question de l'assainissement et de la propreté où les efforts doivent être conjugués pour relever le défi et c’est ce que le maire de Kaolack a bien compris car la collectivité territoriale est un démembrement de l'État qu’elle doit accompagner dans cette croisade pour avoir des villes et des villages propres », a souligné Abdoulaye Saidou Sow, qui a par ailleurs salué les efforts fournis dans ledit quartier. " Darou Salam Ndangane est un quartier en danger, une bombe écologique mais les autorités locales ont pu mobiliser les populations autour de cette problématique. Toutefois, la meilleure solution reste la restructuration du quartier car les populations sont dans une menace permanente », a-t-il alerté.





Le maire de Kaolack Serigne Mboup, pour sa part, est revenu sur son engagement de campagne avec son objectif prioritaire de créer un bon cadre de vie et de régler structurellement la question de l’insalubrité à Kaolack.

« Aujourd’hui, le quartier de "Darou Salam Ndangane, considéré comme l'un des plus insalubres de la ville est en train de retrouver un autre visage. La mairie ne compte pas s'arrêter là car après les opérations de nettoiement, des arbres ont été plantés pour lui donner un aspect plus verdoyant », a indiqué le nouveau maire.