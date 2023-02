Bignona : le sort des 2 manifestants blessés, l’un perd l’œil gauche, l’autre opéré au niveau du bas-ventre

Bignona : le sort des 2 manifestants blessés

La commune de Bignona a été jeudi dernier le théâtre d’accrochages musclés entre forces de l’ordre et jeunes, à la suite du renvoi du procès opposant le leader de Pastef et maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko à l’actuel ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang.

Si 22 personnes ont été arrêtées et placées en garde-à-vue dans les locaux de la gendarmerie, 2 jeunes ont fini aux urgences de l’hôpital de Bignona et de Ziguinchor. Selon L’Obs, il s’agit des nommés A. Diallo et M. Khouma.

Admis dans un premier temps aux urgences du district sanitaire local, A. Diallo a été finalement évacué au Centre hospitalier régional de Ziguinchor dit hôpital de la Paix. Où il a été opéré hier vendredi. « Les médecins ont tout fait. Malheureusement, mon frère a perdu l’œil gauche », explique, la gorge nouée, un des frères de la victime, au journal.