Bignona : Les prix des taxis clandos passent du simple au double

Hausse des prix du transport à Bignona

Désormais, les habitants de Bignona devront casquer fort pour se payer le luxe de circuler en taxi clando. Les chauffeurs de ces véhicules de transport en ville qui seuls, font office de taxi ont décidé d'un coup de tête, à compter de ce jour, de faire grimper le prix. Ils passent ainsi du simple au double.