Bignona : un homme tué par balle lors des échanges de tirs entre des agents des eaux et forêts et des…

Des échanges de tirs entre des agents des Eaux et forêts, des militaires et des membres d’une bande armée non encore identifiés ont fait ce jeudi un mort à Koudioubé, un village du département de Bignona, ont annoncé plusieurs médias.« On nous a signalé des véhicules d’immatriculation gambienne qui chargeaient du bois dans le village de Koudioubé. Avec les militaires, nous nous sommes déplacés sur place pour récupérer le bois et le véhicule pour les amener à Diouloulou », a détaillé une source à l’Aps. Elle précise que la personne décédée par balle n’est ni un militaire ni un agent des eaux et forêts.« D’habitude, quand nous faisons ce genre d’opérations, nous collaborons avec des civils qui s’y connaissent un peu en matière de lutte contre les trafiquants de bois. Ils connaissent aussi la zone. Malheureusement, l’une de ces personnes civiles a reçu le coup fatal », ajoute la même source.