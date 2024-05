Bignona : Une vaste opération d'abattage les chiens errants débute ce lundi nuit

La présence massive des chiens errants a suscité un débat, il y a un peu plus d'un mois, précisément lors du CDD préparatoire du Gamou annuel de El Hadji Nfansou Bodian. " Il n’y a pas un seul jour où nous ne recevons pas un cas de morsure " avait déclaré, à cette occasion, le chef de Service départemental de la Brigade d’hygiène.



Le Préfet du département en ce temps avait recommandé l'abattage des chiens errants pour assurer la sécurité des populations et des pèlerins durant le Gamou. Cette vaste lutte contre les chiens errants est désormais entreprise et va être concrétisée. Les autorités ont prévu cette opération ce lundi.



Ce communiqué fait office d'alerte pour l'abattage des chiens errants demain lundi. Cette opération est prévue dans la commune de Bignona et dans la zone de Tenghory Transgambienne.