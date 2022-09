Bilan macabre du Magal: 33 morts et 939 blessés enregistrés par les sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers dressent un bilan macabre du Magal

Les rideaux sont définitivement tombés sur le grand Magal de Touba. L'heure est au bilan pour les sapeurs-pompiers qui ont effectué 425 interventions durant la période du 10 au 17 septembre 2022 à 09h30.





Les soldats du feu n'étaient pas du tout au repos durant cette période susnommée. En effet, ils ont secouru 939 victimes.