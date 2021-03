Birahim Seck crache ses vérités sur l’affaire Sonko-Adji Sarr

Affaire de viol présumé pic.twitter.com/QeCnXREVwz — Birahim Seck (@BirahimeSeck) February 28, 2021

Il a souligné que «les accusations répétées sur les méthodes de surveillance de la police (espionnage et piraterie) ne rassurent pas sur l'impartialité et l'éclatement de la vérité.»Ensuite, le coordonnateur du forum civil indique que «l'irradiation médiatique de partisans du pouvoir sur un dossier opposant des particuliers sème des doutes sur son caractère strictement privé.» de cette affaire.De plus, Birahim Seck précise clairement, que les arrestations tous azimuts ne sont pas acceptables dans un État de droit. «Il faut savoir raison garder», invite-t-il.