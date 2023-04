Blocage du litoral de Guédiawaye : Le mouvement Takhaw Témme Aar Sunu Gokh monte au créneau

Le litige foncier du litoral de Guédiawaye est loin de connaître son épilogue.







En effet,le mouvement Takhaw Témme Aar Sunu Gokh, très en colère, accuse le service des domaines d'octroyer plusieurs centaines de terrains à des politiciens, des activistes et des hommes d'affaires dans une opacité absolue.





Face à la presse, le collectif annonce que le combat sera mené jusqu’à avoir gain de cause.

"La bande du littoral de Guédiawaye a été en effet déclassée par Décret 2021-701 du 4 juin 2021, suite à la demande maintes fois et en toutes occasions exprimées par les populations via leurs organisations représentatives, notamment le conseil municipal qui avait validé un plan d'aménagement concerté pour permettre à Guédiawaye d'avoir des espaces pour des équipements et infrastructures modernes, mais aussi d'aménager une zone habitable destinée aux populations de Guédiawaye", déclare Babacar Mbaye Ngaraf porte-parole du jour.





Selon lui, des changements ont été opérés sans consultation avec les autorités de Guédiawaye. Il dénonce l'exclusion de leurs représentants au cours du processus de mise en œuvre du PUD.





Ainsi, le collectif Takhaw Témme Aar Sunu Gokh se dit déterminé à combattre ce qu'il appelle détournement d'objectif du PUD. Et les victimes lancent à nouveau un énième appel au chef de l'Etat pour le respect du principe et de la philosophie du PUD, mais aussi le retour à l'orthodoxie du service public à Guédiawaye et la rétablissement des populations dans leurs droits.