BNDE à Touba : Tournée remise de Dons à l'occasion du Grand Magal

La BNDE, fidèle à ses habitudes, a effectué le Jeudi 17 Septembre 2020 sa tournée de remise de dons à l’occasion du Grand Magal de Touba.Comme à l’accoutumée, une délégation, dirigée par le Directeur Général M. Thierno Seydou Nourou SY, s’est déplacée vers la ville sainte pour rencontrer le Khalif Général de la communauté Mouride Serigne Mountakha MBACKE, son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre MBACKE et d’autres membres de la famille religieuse pour renouveler les liens entre la Banque et les fils du guide Cheikh Ahmadou Bamba MBACKE.Cette année, la 126ème édition du Grand Magal de Touba coïncide avec la pandémie de la Covid-19 qui est à l’origine du ralentissement de beaucoup d’activités religieuses, culturelles et sociales ; mais ce contexte dans lequel nous vivons, depuis plus de six mois, n’a pas arrêté la BNDE.En effet, dès que l’organisation du Grand Magal a été confirmée, elle s’est engagée pour une participation à l’événement avec une prise en compte particulière du contexte de pandémie, mais aussi des attentes du Khalif Général des Mourides.C’est dans cette logique que des équipements de protection individuels ont été offerts par la Banque aux organisateurs du Magal. En plus des bouteilles d’eau habituellement remises, des milliers de masques chirurgicaux et d’autres articles brandés avec des indications portant sur le respect des mesures barrières ont été distribués. La Banque, outre sa participation à l’organisation du Magal, s’active également dans la lutte contre la Covid-19 et ce, depuis le début de la crise.Par ailleurs, la BNDE contribue à l’organisation du Grand Magal de Touba depuis son démarrage en Janvier 2014. Ces actions sociales religieuses, devenues une coutume à la BNDE, sont également organisées lors du Maouloud, du Pèlerinage de Popenguine, etc.Les chefs religieux et autres bénéficiaires ont ainsi profité de la présence du Directeur Général pour remercier la Banque par rapport à son implication dans l’organisation de cette 126ème édition.