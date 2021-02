Boune : L’exciseuse et 4 mamans déférées

Six petites filles âgées de 7 à 9 ans excisées ont frôlé la mort.Ce, à en croire L'Observateur, après une opération d'excision collective qui a mal tourné.Les faits ont eu lieu, mercredi dernier, à Boune dans le département de Pikine.Selon des sources judiciaires, l’exciseuse et quatre mamans des filles excisées vont être déférées au parquet aujourd’hui.L'exciseuse est poursuivie pour mutilation génitale sur enfant mineur et les mères pour complicité de ce délit.