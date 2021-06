Boy Djiné : Qui est Baye Modou Fall, le "Michael Scofield" sénégalais ?

"Il est en prison et il n'a aucune idée sur l'issue de ces dossiers malgré les lettres qu'il a adressées aux autorités et qui sont restées sans réponses, on ne lui donne pas de chance d'être jugé. Ce n'est pas juste", dit-il.





L'évasion de Baye Modou Fall pose la problématique des longues détentions provisoires dans les affaires criminelles au Sénégal.Le code pénal sénégalais ne prévoit pas de limite aux détentions provisoires dans le cadre des dossiers criminels même si ce délai est de six mois pour les dossiers délictuels."Notre problème aujourd'hui ce sont les longues détentions. Quand quelqu'un est en prison, il faut le libérer où le juger, sinon le mettre en liberté provisoire. Vous ne pouvez pas maintenir quelqu'un en prison pendant des années, or la peine qu'il encourt ne fait même pas trois ans. C'est pourquoi, je pense qu'il faut des réformes profondes du système judiciaire sénégalais", plaide l'avocat sénégalais Me Ousmane Sèye.Son confrère Me Abdoulaye Babou est du même avis.Il pense que son ancien client Baye Modou Fall est victime de ce système qui ne limite pas la durée des détentions.