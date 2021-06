Boy Djiné sous haute surveillance à Reubeuss

L’As de l’évasion est retourné en prison, après son arrestation hier à Missirah. En effet, selon des informations de Seneweb, Baye Modou Fall alias Boy Djiné est actuellement en détention à la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss. C’est hier, vers 23 heures qu’il a quitté les locaux de la Section de Recherches (SR) où il a été cuisiné en même temps que ses acolytes et 8 agents de l’administration pénitentiaire.





Il est poursuivi pour vol en réunion, association de malfaiteurs et évasions multiples. Quant à ses trois complices, en l’occurrence Dame Sy, Cheikh Ndiaye et Abdou Faye, ils sont toujours en interrogatoire à la Section de Recherches et sont poursuivis pour recel de malfaiteurs.

A signaler que Boy Djiné connait bien la Mac de Rebeuss d’où il s’est évadé deux fois en moins de deux mois : le 4 décembre 2015 et le 20 janvier 2016. Cependant, cette fois-ci, l’As de l’évasion est gardé sous haute surveillance.