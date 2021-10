Bradage des ressources halieutiques : Plusieurs tonnes de poissons pillées en Afrique

Chaque année, plus d'un demi-million de tonnes de poissons sont pêchés dans les eaux d'Afrique de l'Ouest pour être transformés en farine et en huile de poisson afin de nourrir les poissons d'élevage, le bétail et les animaux domestiques en Asie et en Europe.





Selon un précédent rapport de Greenpeace Afrique et Changing Markets, cette quantité de poisson suffirait à nourrir 33 millions de personnes dans une région sujette à une importante insécurité alimentaire, et où les prix du poisson ont grimpé en flèche dans de nombreuses localités. Il faut noter que les populations de poissons sont en chute libre, selon le même rapport. Les chiffres publiés par Greenpeace Afrique indiquent que pour la seule Mauritanie, les exportations de farine de poisson ont augmenté de 16% en 2020, et que les exportations d'huile de poisson vers l'Union européenne ont quant à elles augmenté de 6% la même année.





Les scientifiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont souligné «l'urgence de prendre des mesures fortes » pour réduire la quantité de poissons pêchés dans la région, où l'industrie de la farine et de l'huile de poisson menace la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de millions de personnes.