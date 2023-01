Braquage à Keur Massar : comment le vigile a été tué par balle

Grand-Médine à Keur Massar pleure Mbar Faye. Ce vigile surnommé «Mbeur» pour sa forte corpulence et ses airs de lutteur assurait la sécurité dans le quartier. Il a été tué dans la nuit de lundi à mardi par des braqueurs qui essayaient de dévaliser une quincaillerie.



«Il était en service depuis plusieurs années. Il assurait la sécurité des personnes et de leurs biens dans le quartier, pleurent en chœur des témoins qui se sont confiés dans Les Échos. C’était un véritable colosse. Il marchait comme un lutteur et s’habillait à l’américaine avec toujours une casquette à la visière à l’envers.»



Après avoir échoué à défoncer une boutique, les braqueurs se pointent devant la quincaillerie. Mbar Faye les repère, va à leur rencontre et leur demande de quitter les lieux. Ces derniers refusent. Ils retournent à son poste, récupère sa machette et revient à la charge.



L’un des assaillants lui demande de reposer l’arme. «Mbeur» ignore l’injonction. Le braqueur ouvre le feu. Le vigile s’écroule et tente de se relever pour riposter avec son coupe-coupe. Mais, atteint au bas-ventre, il se retrouve encore au sol. Ayant perdu beaucoup de sang, Mbar Faye succombera à sa blessure au cours de son évacuation à l’hôpital.