Braquage A Saraya : 02 Individus Arrêtés Et 02 Autres En Fuite

Les éléments de l’adjudant Laye Diaw Ndiaye de la brigade de gendarmerie territoriale de Saraya viennent de mettre la main sur deux individus d’origine burkinabé au village de Kharakheyna, localité située dans la commune de Bembou.





Tout est parti d’une information reçue par les pandores sur un cas de braquage survenu dans la forêt à mi-chemin entre Boumouda et Kharakheyna. Les victimes ont décrit la scène aux gendarmes et les moyens utilisés par ces individus qui ont opéré à visage découvert. A bord de motos, les gendarmes se lacent à la recherche de ces malfrats qui seront vite neutralisés dans le village de Kharakheyna. Interpellés par les hommes en bleu, ils seront formellement identifiés par leurs victimes. Leur fouille a permis de retrouver par devers eux la somme de 520.000 francs qu’ils avaient volée à une des victimes et un pistolet artisanal.