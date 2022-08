Bras de fer avec les résidents de la cité Touba Renaissance : Mbackiyou Faye contre-attaque

Mbackiyou Faye n’a pas tardé à apporter la réplique suite aux accusations des résidents de la cité Touba Renaissance des Mamelles. Ces derniers accusent le sieur de s’accaparer du seul espace commun de la cité pour y construire des immeubles. Le collectif des résidents de la cité annonce des actions judiciaires pénales en cours telles qu’une plainte pour faux et usage de faux, escroquerie, une plainte contre X pour voie de fait, association de malfaiteurs, selon les informations de Fatou Ndiaye, porte-parole du collectif des résidents de ladite cité.



La réponse de Mbackiyou Faye ne s’est pas fait attendre. Il annonce aussi une plainte pour diffamation contre ceux qui portent ces accusations contre lui. « Nous sommes dans un pays républicain et de droit, mon avocat a suivi toute la procédure judiciaire et ils ont été déboutés sur toute la ligne », a déclaré l’homme d’affaires sur Rfm. Il ajoute : «j’ai mon droit, j’ai mes autorisations, mon permis de construire va être signé et je vais commencer mes travaux».