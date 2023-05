Cabis Charity (Cabis School) et Builders FC organisent un don de sang ce samedi

L'association caritative Cabis Charity issue de l'établissement scolaire Cabis School et le club de football Builders FC organisent une journée de Don de sang le samedi 6 mai 2023 à l'école Cabis School, sise derrière la station Elton de Mbao.





À cette occasion, les organisateurs ont décidé de rembourser les frais de déplacements des donateurs à hauteur de 5 mille francs.