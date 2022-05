Camp Pénal / Grève de la faim à Kaolack et Dakar : 15 prisonniers concernés

Le FRAPP interpelle le ministre de la Justice ainsi que le directeur de l'administration pénitentiaire pour un règlement diligent des préoccupations des détenus. En effet, en ce moment, note l'entité, il y a 15 détenus en grève de la faim à la prison du Camp pénal de Dakar. Le motif de la grève est que certains prisonniers ont fait appel de leur condamnation depuis 10 à 15 ans de prison en vain. D'autres prisonniers se sont vus déclarer que leur dossier a été égaré par Dame Justice. Ces 15 détenus ont été déshabillés et enfermés en cellule d'isolement selon toujours le communiqué du Frapp.