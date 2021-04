Campagne de commercialisation arachidière : Aar Sunu Momel dément le ministre de l’Agriculture

Le mouvement Aar Sunu Momel (ASM) a apporté un démenti au bilan satisfaisant de la campagne de commercialisation arachidière établi par les services du ministère de l’Agriculture et de l’équipent rural ( MAER).





Entre les services du ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural et certaines organisations paysannes, on ne parle pas le même langage sur le bilan de la dernière campagne de commercialisation de l'arachide. En atteste la dernière sortie du leader du mouvement ASN. Bassirou Ba et ses camarades qui ont bouclé une tournée dans les régions de Kaffrine et de Kaolack, n’ont pas été tendres avec le Pr Moussa Baldé. La responsabilité de ce dernier serait à leurs yeux engagée dans l’échec de cette campagne.

“ Quand une campagne est satisfaisante, ce sont l’ensemble des acteurs qui doivent en tirer partie. Cela n’a pas été le cas cette année où les plaintes fusent de toutes parts. Les producteurs ont été spoliés avec le prix d’achat qui pouvait atteindre au moins 400 F. Mais on a vu l’État le bloquer suite à des pressions de la Sonacos. Du côté des huiliers, malgré les efforts pour se mettre à la hauteur des prix proposés, ils n’ont pas atteint leurs objectifs de collecte, à commencer par la Sonacos qui a dû se résoudre à faire de l’exportation. Les opérateurs privés nationaux ont vécu leur pire campagne depuis des années. Seul le ministre a vu des motifs de satisfaction pour cette campagne en agitant des chiffres de production largement contestés, “ a indiqué Bassirou Bâ, leader de ASM au cours d’un point de presse dans la capitale du Saloum.