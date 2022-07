Campagne nationale de reboisement 2022 : Plus de 800 000 plants prévus pour Dakar

Conformément aux directives du président de la République, il a été décidé cette année, d’organiser une vaste campagne de reboisement dans la région de Dakar. Et pour une bonne préparation de cette activité, un Comité régional de développement (Crd) spécial s’est tenu, le mardi, à la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar. Ce, pour une synergie de toutes les parties prenantes et repenser les voies et moyens à mettre en œuvre afin d’assurer une bonne campagne de reboisement 2022 au niveau national.

A l’occasion, le ministre de l’Environnement et du Développement durable, co-présidant les travaux avec ses collègues en charge des Collectivités territoriales et du Cadre de vie, a renseigné que pour la région de Dakar uniquement, la situation provisoire de la production est de 810 000 plants toutes espèces confondues.

A cet effet, Abdou Karim Sall a invité les maires et présidents de conseil départemental à s’approcher du service des Eaux et Forêts pour la mise à disposition des plants.

Il a également exhorté tous ces élus locaux à apporter leur soutien et à s’impliquer pleinement aux côtés du Service des Eaux et Forêts et de l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte pour un bon déroulement de la campagne.