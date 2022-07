Can féminine Maroc-2022 : Victorieuses du Burkina Faso, les Lionnes en quarts de finale

Elles ont été bousculées, parfois dominées dans le jeu, mais les Lionnes ont réussi à battre le Burkina Faso, ce mardi, sur la marque de 1-0, lors de la 2e journée de la poule A de la Can-2022. Une compétition qui se tient actuellement au Maroc.



Les Lionnes entrent ainsi dans l'histoire, en se qualifiant pour la première fois en quarts de finale de la Can.



C’est Korka Fall qui a délivré le Sénégal, à la 84e mn sur penalty. Un succès qui permet aux Lionnes de consolider leur statut de leader de la poule A et de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition.



Dans cette Can, les deux premiers de chaque poule ainsi que les deux meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les quarts de finale.