Caractéristiques de la localisation du site

la relecture du contenu des textes par un spécialiste du domaine?;

l'édition littéraire,? qui consiste à adapter le contenu du texte aux normes linguistiques de la langue cible;

1. ?quel contenu sera utile aux utilisateurs du site dans ce pays?

2. à quoi doit ressembler un site en langue étrangère?

3. quel est le type de contenu ciblé?

? affichage des sections et des sous-sections;

? présence du texte aux endroits où il devrait se trouver et les erreurs dans le code;

? exactitude de la direction, de l'alignement et de la longueur des lignes du texte, comme il est d'usage dans ce pays.



Cela vaut-il la peine de commander une localisation de site?



Après avoir lu les particularités de la localisation du site, il peut sembler qu'il ne soit accessible qu'aux entreprises mondiales disposant de gros budgets. Toutefois, le coût de la traduction professionnelle d'un site web est déterminé par:



? la langue cible - plus la langue de traduction est rarement utilisée, plus le prix est élevé;

? la taille du projet, qui détermine la quantité de travail;

? le domaine d'activité de l'entreprise - la complexité du sujet et du contenu des textes en dépend;

? le délai prévu - l'urgence exige l'intervention d'un plus grand nombre de spécialistes. En tous cas, la localisation du site est plus efficace qu'une simple traduction. Elle garantit :

? l’augmentation du nombre de clients de l'entreprise dans un autre pays;

? une plus grande satisfaction et fidélité des utilisateurs;

? une meilleure position dans les moteurs de recherche;

? l'augmentation des ventes et des offres de coopération. Il s'agit d'un investissement très rentable dans le développement de l’entreprise.

La localisation professionnelle d'un site est un processus complexe en plusieurs étapes.est la préparation et l'exécution de la traduction du texte. La décision sur le format du contenu est prise. À cette fin, l'interface des ressources web est analysée. Si le matériel traduit contient des données sur l'industrie, elles déterminent la terminologie et le vocabulaire que le client potentiel utilisera en fonction du type d'activité (constructeur, propriétaire d'entreprise, représentant commercial, courtier, etc.). Dans chaque cas, le vocabulaire et la présentation stylistique du matériel sont différents). Pour ce faire, on crée un glossaire de phrases et de termes spécifiques qui seront inclus dans la traduction et déterminent la stratégie de communication de la marque ou de l'entreprise. Lors de la localisation du site, la partie logicielle, administrative et de contenu est toujours traduite avec un système de contrôle de qualité en trois étapes:?par un locuteur natif afin de s'assurer que le contenu est naturel pour les clients potentiels. Cela comprend : le respect des règles de mise d'un trait d'union, l'utilisation correcte des formes de mots, l'affichage des chiffres, des unités, des devises, la vérification du respect du format de la date et de l'heure, l'orthographe des noms propres et des dates historiques.L'étape culturelle ?consiste à examiner les traditions, la mentalité et la législation du pays pour lequel la traduction est réalisée:Pas toutes les sections, sous-pages, graphiques, entrées ou téléchargements hébergés sur la ressource web principale seront aussi importants et informatifs pour les clients potentiels étrangers. Il s'avère souvent que l'onglet "Actualités" ou "A propos de l'entreprise" contient beaucoup de texte, dont le contenu ne sera pas très parlant pour les utilisateurs étrangers ;Souvent, la présentation du site est ignorée lors de la traduction. Toutefois, il s'agit d'un facteur important qui affecte la réputation de l'entreprise et la perception de la marque par les clients étrangers. Par exemple, le site original contient de nombreuses images et éléments graphiques (prises, panneaux de signalisation, indications, icônes). Certains d'entre eux sont également utilisés dans un autre pays, mais dans une interprétation différente, de sorte qu'un dessin de conception peut être nécessaire. Parfois, des polices localisées sont sélectionnées. Certains symboles ou signes peuvent avoir une signification différente dans une culture étrangère ou le message qui se cache derrière est incompréhensible pour les gens dans cet État. .Dans les pays asiatiques, il est interdit d'utiliser des images d'animaux comme logos pour les entreprises ou leurs produits. Là, ils sont perçus comme un niveau inférieur dans la hiérarchie des objets. La couleur de la page est prise en compte. L'utilisation incorrecte des couleurs peut entraîner une mauvaise compréhension du sens des textes. Dans de nombreuses cultures, le vert et le rouge sont associés à la vitalité et à la fraîcheur. Mais dans les pays d'Asie du Sud-Est, elles sont associées au danger. Dans les pays européens, le blanc est l'incarnation de l'innocence, de la pureté et de l'élégance. Dans le monde des affaires, cela signifie transparence de la coopération et minimalisme. Mais en Chine, au Japon ou en Corée du Sud, il signifie le deuil ;Educatif, divertissant ou expert. En Grande-Bretagne, l'humour et l'ironie sont plus importants et plus influents. . En Allemagne, les faits et le minimalisme sont valorisés. L'esthétique, la créativité et même une certaine forme d'érotisme sont caractéristiques pour les textes en France.de la localisation du site, les éléments à traduire, y compris les attributs SEO, sont extraits du code source. Le contenu traduit est exporté vers des fichiers externes. Cela accélère le processus et permet d'importer rapidement le contenu traduit sur le site. Les erreurs qui se produisent parfois lorsque le texte est traduit et téléchargé manuellement sont réduites au minimum. Ensuite, on procède à un test fonctionnel du site dans une langue étrangère - vérification de l'exactitude de toutes les fonctions:? ouverture complète des onglets;