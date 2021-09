Cardiff : Les siamoises Ndèye et Marème apprennent à marcher

Les siamoises Ndèye et Marème viennent de franchir une nouvelle étape de leur vie. D'après les révélations fracassantes du journal "Les échos", Marième et Ndèye Ndiaye continuent de vivre et sont inscrites désormais dans une école préscolaire à Cardiff et apprennent à marcher.





Les deux filles, dont les médecins n'avaient plus d'espoir continuent de surprendre les blouses blanches britanniques les plus expérimentées. Ces dernières ont franchi une nouvelle étape en apprenant ce que ça fait de se tenir debout. "Un cadre spécial leur donne l'expérience d'être debout, aidant à renforcer leurs jambes", a déclaré la physiothérapeute Sara Wade West avant de souligner que "c'est une sensation vraiment différente quand on est habitué à être assis, être debout peut être effrayant".





Cependant, l'une des siamoises, Ndèye, n'était pas tout à fait épanouie, lit-on à travers la source. "Nous essayons d'introduire la thérapie autour de la pièce, en les encourageant à chercher des jouets pour les faire travailler un peu plus dur, mais si elles savent que c'est une thérapie, ce n'est pas si amusant", renseigne la blouse blanche.





"En raison de leur fonction cardiaque, nous ne pouvons pas trop les pousser, c'est donc trouver cet équilibre, les inciter à devenir plus forts mais pas les épuiser", précise-t-elle.





Leur papa entre joie et doute





Pour leur père, c'est simplement une lueur d'espoir. C'est le moins qu'on puisse dire si l'on s'en tient à ses propos. "Elles montrent qu'elles ne veulent pas seulement vivre, mais être actives et jouer leur rôle dans la société", affirme Ibrahima Ndiaye.





"Toutes ces réalisations apportent de la lumière et des espoirs pour l'avenir. Mais je sais à quel point leur vie peut être fragile, complexe et imprévisible", a-t-il souligné.