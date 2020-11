Caricatures du Prophète : La Coordination des musulmans exige de l’Etat une condamnation de cet acte

«Le Prophète Mouhammad (Psl) est la plus noble créature pour plus d'un milliard et demi de musulmans dans le monde. Il est le plus complet en création et comportements. Sa législation et Sa guidée sont les meilleures. L'Histoire ne connaît pas de réformiste qui a réveillé les âmes, revivifié les bons comportements et rehaussé l'honneur de l'Homme en un temps record, comme a su le faire le Prophète de l'Islam Mouhammad (PSL)», a déclaré la Coordination des associations et mouvements islamiques du Sénégal qui condamne, dans une note, les propos blasphématoires d’Emmanuel Macron sur le Prophète Mohammed.





Selon la coordination, tous les musulmans sont unanimes quant à leur croyance en lui, à l’amour et au respect qu'ils lui vouent ainsi qu'à tous les autres prophètes, paix et salut sur eux.







C'est pour cela qu’elle condamne les caricatures à l'endroit «du plus pur des hommes», non sans dénoncer «la position irresponsable» du gouvernement français qui défend ces caricatures au nom de la liberté d'expression. «Où est la sagesse avec une liberté d'expression qui remet en cause les fondements d’un vivre ensemble pacifique entre les communautés et instaure à sa place l'inimitié, la violence et l'extrémisme dans le rapport entre les peuples ?», s’interroge la Coordination des musulmans.





Toutefois, la coordination exige des autorités françaises à revenir sur leur position islamophobe et à s'excuser auprès de la communauté musulmane toute entière et l'Organisation de la conférence islamique (Oci). Elle appelle les organisations de la société civile musulmane à œuvrer selon les règles et dispositions internationales pour le respect des symboles, lieux saints et cultes de l'islam à travers le monde. La coordination appelle également le gouvernement du Sénégal, qui assure la présidence du Comité permanent de l'Oci pour l'information et les affaires culturelles (Comiac) dont le siège est à Dakar, à condamner les caricatures insultantes envers le Messager.





De même, la Coordination des musulmans recommande à tous les musulmans et musulmanes de prier pour une punition divine sur toute personne qui aura fait délibérément du tort au Prophète Mouhammad (Psl).