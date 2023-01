Carrefour des entrepreneurs agricoles : 1200 jeunes ont pris part à l'événement à Kédougou

La première édition du Carrefour national des entrepreneurs agricoles du Sénégal a vécu. 1200 jeunes ont pris part part à cet événement tenu à Kédougou en présence des autorités territoriales et administratives.





Les 22, 23 et 24 janvier, le "Bioparc" de Kédougou a accueilli la première édition du "Carrefour national des entrepreneurs agricoles du Tiers sud du Sénégal". Plus de 1200 jeunes venues des régions de Tambacounda, Kédougou et Kolda, en présence des autorités territoriales, administratives et de la directrice générale du 3FPT Sophie Diallo et son équipe, ont pris part à cet événement organisé par le GIE agro-Baydare Sénégal.