Casamance / Signalement d’hommes armés dans le village de Badiouré : L’armée bloque la RN 4 pour...

Signalement d'hommes armés dans le village de Badioure

Les faits se sont passés à hauteur de Badiouré dans le département de Bignona, selon des informations reçues de nos sources. Des hommes ont voulu faire irruption sur cet axe très emprunté par les voyageurs de la région Sud en partance pour Dakar et vice-versa, ou au niveau des autres régions Sud telles que Sédhiou et Kolda. L’armée ayant très tôt reçu l’information, a dû bloquer la route entre 2 heures et 7 heures le long de cet itinéraire et sur l’axe Ziguinchor-Bignona.





Une tentative ratée pour ces bandes armées, qui auraient tenté de prendre position au niveau de cette localité de Bignona une semaine pratiquement après l’échange de tirs sur ce même axe, entre des hommes du MFDC et les Jambars.





Selon des sources qui se sont confiées à Seneweb et d’autres que nous avons contactées par nos soins sur cette affaire, le signalement de la présence d’individus armés à hauteur de Badiouré a alerté les forces de défense. Ces derniers ont très vite investi les lieux pour éviter un éventuel braquage ou assaut sur les populations qui empruntent cette route nationale RN4. Ainsi, la circulation a été bloquée durant des heures à partir de 2 heures du matin, empêchant tout véhicule de passer, afin d’éviter le pire aux voyageurs.





C’est aux environs de 7 heures que l’axe a été libéré pour faciliter la circulation des biens et des personnes. Une situation qui a encore semé l’inquiétude chez cette population de Badiouré.





Pour rappel, depuis quelques jours, l’armée a investi la zone de Djibidione, pour des opérations de sécurisation, et prendre les bases rebelles occupées par les lieutenants de César Atoute Badiate.