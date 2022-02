Casamance : Souleymane Ndiaye demande la libération des 7 soldats et s'interroge sur le mutisme de Ousmane Sonko

Lors d'un point de presse hier à Goudomp, le Secrétaire Général de la S2D a fait part de son vœu de voir les otages militaires libérés et s'interroge sur le mutisme de Oumane Sonko.





Nous vous proposons, en intégral, son discours.





Mesdames, Messieurs les acteurs de presse,





Je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à notre invitation.





Après un scrutin apaisé, transparent et sincère, c'est l'occasion de saluer le professionnalisme de l'administration sénégalaise dans l'organisation du processus électoral qui, sans conteste, s'est bien déroulé dans l'ensemble.





Je salue également l'attitude républicaine des leaders de la Coalition Benno Bokk Yaakaar qui ont pour l'écrasante majorité reconnu la vérité des urnes, en félicitant les partis et coalitions de partis qui ont remporté certaines municipalités. Il n'est pas question dans ce point de presse de faire l'éloge des résultats de Benno Bokk Yaakaar qui sont maintenant bien révélés et connus des Sénégalais ni de jeter du discrédit sur ceux des partis de l'opposition.

Par ailleurs, nous nous félicitons des résultats satisfaisants obtenus par la coalition Benno Bokk Yaakaar dans le Département de Goudomp où ladite coalition est arrivée largement en tête, avec presque 18.000 voix, devançant la coalition YAW de 8.000 voix.





Je voudrais profiter de ce moment solennel pour adresser aux leaders du MFDC notre vœu profond de voir les sept otages militaires libérés dans les prochains jours. Avec toutes les avancées importantes enregistrées dans le cadre du retour à la paix en Casamance, il est temps que des actes allant dans le sens d'un retour définitif de la paix soient posés, car cette belle région le mérite amplement. C'est pourquoi, j'invite tous les leaders politiques de la Casamance à faire de même pour continuer à préserver ce climat de paix qui règne aujourd'hui dans cette partie du territoire. En effet, il serait incompréhensible et même inadmissible que des leaders politiques, notamment ceux qui si prompts à réagir sur l'actualité du pays, continuent d'observer le silence face à cette situation.





C'est d'ailleurs le moment d'inviter le peuple sénégalais, à qui appartient la souveraineté, à la vigilance par rapport à certains discours réducteurs de notre grande démocratie, respectée partout dans le monde, la démocratie étant bien étendue un idéal avec, dans les faits, des bons points et parfois des tares.





Je rappelle que nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays avec les potentialités du pétrole et du gaz, notre position géographique privilégiée et notre stabilité politique et sociale, qui sont sources d'attractivité.





Par conséquent, pour des ambitions politiques et parfois crypto personnelles, il est plus que jamais urgent de taire certaines prises de position non vitales pour une démocratie et parfois sources de faille et de brèche à l'instabilité.





Nous sommes au regret de le constater et de devoir attirer l'opinion nationale et internationale là-dessus, car ce qui ce joue en ce moment dépasse nos ambitions personnelles. Depuis la capture de nos soldats par une faction rebelle du MFDC, des soldats qui n'appartiennent à aucun parti politique sinon qui se sont résolument engagés à défendre le drapeau sénégalais qui nous unis tous, jamais la voix de Monsieur Ousmane Sonko n'a été entendue pour plaider pour le retour au calme, lui si prompt à promettre le ciel et la terre et même une monnaie locale, malgré les tentatives de tous les leaders politiques de préserver le caractère unitaire de l'Etat et de cultiver les éléments fédérateurs d'une nation une et indivisible, à l'opposé du régionalisme, source de division. Tout le monde connaît l'engagement d'Abdoulaye Baldé qui s'est toujours engagé dans l'apaisement du sud, ainsi que de Pierre Goudiaby Atepa et Robert Sagna. Ils n'ont pourtant pas attendu d'être Président du Sénégal pour militer en faveur du retour définitif de la paix. Quid de Ousmane Sonko ? Simple interrogation ?





Cela risquait de passer inaperçu, mais le masque est en train, par la nature des choses, de tomber. Avec tout le respect que nous devons même à nos opposants politiques y compris Monsieur Ousmane Sonko, nous avons été surpris, pour quelqu'un qui aspire à présider au destin des Sénégalais de tous bord, qu'il ne puisse faire preuve d'esprit de dépassement pour venir accueillir nos Champions, les Lions de la Téranga qui venaient de remporter avec tout le mérite qu'il faut cette CAN tant convoitée, prétextant assister à un Gamou. Pourtant, en marge de l'actualité de la victoire des Sénégalais, encore toute récente, nous l'avons aperçu dès le lendemain au niveau de l'UCAD faire sa parade. Mais, malheureusement pour lui, les jeunes lui ont appris la leçon de l'humilité et aussi du tempo (comme le dit la sagesse, chaque chose, en son temps).





Il ne faut pas abuser des multiples défis auxquels notre pays doit faire face, de même que toute la région ouest-africaine pour vouloir l'exploiter à des fins personnelles. Diriger, ce n'est pas faire de simples promesses qui ne tiennent pas compte des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Diriger un État, ce n'est pas réciter des leçons par cœur, mais faire preuve de discernement et avoir à l'esprit que chaque décision que l'on prend, a un impact direct sur l'ensemble des Sénégalais et qu'on ne sera pas tout le temps compris pour les choix opérés. Au final, ce qui comptera ce n'est pas la perception construite parfois à dessein par des médias pro opposition, mais les retombées présentes ou futures de nos choix.





Nous ne pouvons pas terminer ce point de presse sans rendre grâce au Bon Dieu d'avoir exaucé nos prières et d'avoir récompensé les efforts soutenus de cette grande équipe, de son entraîneur M. Alioune Cissé et de tout le staff.





Nous rendons un vivant hommage à nos Lions qui ont produit un jeu de haut niveau et qui ont persévéré toutes ces années jusqu'à pouvoir soulever aujourd'hui le trophée continental.





Toutes nos chaleureuses félicitations à son Excellence le Président de la République, Monsieur Macky Sall, qui a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour soutenir notre équipe nationale avant et pendant ce tournoi.





Cette victoire reste celle du peuple sénégalais, qui reste uni plus que jamais.