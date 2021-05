Cayar : Les maraîchers déchirent le permis d'exploration du zircon de AIG et mettent en garde l'État

Colère des maraichers de Cayar

Les populations de Cayar sont dans une colère noire. À l'origine, un permis d'exploration de zircon serait attribué à une société dénommée Aig. En effet, la ressource se trouve, selon les populations, sur des périmètres maraîchers qui emploient plusieurs milliers de pêcheurs reconvertis dans le maraîchage à cause de la raréfaction des ressources halieutiques dans le zone de Cayar.





« Une licence d’exploration pour une société appelée AIG, une entreprise privée qui doit explorer le zircon à Kayar a été donnée, Cayar dit non.





Auparavant, on nous avait dit que le permis d’exploration devait contenir un périmètre de 36,9 km 2. Maintenant, après ajustement, ils vont prendre 10 km2, la grande partie c’est la commune de Cayar et une partie qui englobe Diender et le village de Beer", explique Mbaye Ndoye, secrétaire général de l'association des producteurs maraîchers de Cayar.





Aux yeux des producteurs, le seul rempart pour les populations, reste le maraîchage. Cela se justifie d'autant plus que les découvertes de gaz et de pétrole dans la zone de Cayar ont fortement réduit le champ d'action des pêcheurs devenus pour la plupart des agriculteurs saisonniers.

"Aujourd’hui, vu l’importance que l’agriculture revêt au niveau de Cayar, si l'on nous dit que y a des minerais qu’on doit rechercher au niveau de nos périmètres cultivables, cela pose énormément de problèmes.

Avec l’économie que Cayar engendre au niveau national (Cayar fait partie de la zone des Niayes et le grenier de l’agriculture), la zone des Niayes occupe 60% de la production nationale, Cayar 30% de cette production.





Cette année, les rendements sur les pommes de terres sont estimés à 45 000 tonnes. Sur 5 mois, nous pouvons couvrir le Sénégal et la sous-région. Et par conséquent, cette partie du Sénégal peut résorber ou jouer un rôle sur la politique d'emploi des jeunes", fait remarquer le SG des producteurs de Cayar.





Pour rappel, en 2011, le président Abdoulaye Wade avait refusé à certains prédateurs fonciers l'octroi de dizaines d'hectares de terres dans cette même zone. C'est en tous cas ce qu'on fait savoir les producteurs de Cayar qui demandent au régime de Macky de retirer le permis d'exploration du zircon.